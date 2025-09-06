Da obiettivo della Fiorentina all'Arabia: Atangana dal Reims all'Al Ahli
Il nome di Valentin Atangana, centrocampista franco-camerunese del Reims (da dove i viola hanno preso Richardson un anno fa), in avvio di mercato è stato più volte accostato alla Fiorentina oltre che a Lazio e Roma. Ma la serie A non era nel destino del giocatore che è volato in Arabia: è infatti un nuovo calciatore dell'Al Ahli. Secondo quanto riportano alcuni media francesi, il Reims dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro da questa cessione.
Il mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Il mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Il dt della Fiorentina Goretti: "Abbiamo creato un blocco italiano e patrimonializzato la squadra, siamo vicini ad essere a regime"
Gudmundsson e un rientro precauzionale, ma con il Napoli resta a rischio: le alternative per Pioli
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
