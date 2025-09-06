Da obiettivo della Fiorentina all'Arabia: Atangana dal Reims all'Al Ahli

vedi letture

Il nome di Valentin Atangana, centrocampista franco-camerunese del Reims (da dove i viola hanno preso Richardson un anno fa), in avvio di mercato è stato più volte accostato alla Fiorentina oltre che a Lazio e Roma. Ma la serie A non era nel destino del giocatore che è volato in Arabia: è infatti un nuovo calciatore dell'Al Ahli. Secondo quanto riportano alcuni media francesi, il Reims dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro da questa cessione.