Da Milano: Tare e Allegri interessati a Niccolò Fortini, è un'idea per gennaio

Da Milano, Tare e Allegri sussurrano già il nome di un giovane della Fiorentina in vista del prossimo mercato: Niccolò Fortini.

Nonostante una rosa fortissima, il Milan è già focalizzato a nuove entrate, soprattutto con un occhio di riguardo ai giovani italiani. Fortini sicuramente è un'opzione, ancora non c'è una vera e propria trattativa ma il difensore viene monitorato con molta attenzione dal club rossonero.

Il progetto di Tare è chiaro, cioè quello di affiancare ai leader consolidati giovani promettenti. Per Allegri, il difensore viola potrebbe soddisfare tutte le caratteristiche ideali per integrarsi nel suo sistema tattico e nel suo 3-5-2 asimmetrico, i terzini giocano un ruolo fondamentale dovendo garantire ampiezza in fase offensiva e solidità difensiva. Dunque Fortini potrebbe essere la pedina perfetta per il futuro club rossonero.