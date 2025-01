D. ROSSI, Tra Lazio e viola mi aspetto una bella gara

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

In vista del prossimo match tra Lazio e Fiorentina, il tecnico doppio ex Delio Rossi ha parlato così a Lazionews24: "Ho allenato 18 anni di fila in Serie A, quindi per forza di cose ogni domenica c’è una partita che mi ricorda qualcosa. Sono rimasto legato a tutti e due gli ambienti. Mi aspetto una bella partita, dove una squadra sta meglio e l’altra leggermente peggio".