D'AMICO, Spero che la Fiorentina cresca con Italiano

Intervenuto nel corso dell'evento "Inside The Sport" a Coverciano, l'agente Andrea D'Amico ha parlato così della Fiorentina: "Faccio i complimenti a Italiano, ha fatto un percorso incredibile, vincendo ad Arzignano, Trapani, Spezia, si è salvato con lo Spezia. E' stato un mio giocatore per tutta la sua carriera, è bravo e applicato: Firenze è giusta per lui e per fargli fare una grandissima carriera. Spero che la Fiorentina cresca con lui. Vlahovic? E' un giocatore importante ma conta sempre il gruppo: l'equilibrio è importante, lo ha dimostrato Juric a Verona in due anni dove ha valorizzato giocatori importanti come Kumbulla, Rrahmani, Amrabat, senza avere un bomber. Certo, averlo, è fondamentale, come sempre è stato nel calcio".