D'AGOSTINO, Le idee si vedono, manca il fiuto del gol

A intervenire ospite su TMW Radio è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino che ha commentato così la partita di Conference League di ieri: "Scelte diverse in chiave mercato non posso dirlo. Al posto di Vlahovic avrei investito i soldi per una punta. L'attaccante, se fa gol, è un attaccante che porta tanti punti. E costa poi, quindi devi investire. Gli esterni hanno grandi potenzialità e non so se il gioco dispendioso di Italiano non li fa arrivare lucidi sotto porta. Oppure se i due non hanno nel dna il fiuto del gol. I movimenti senza palla degli esterni di consentono di arrivare al tiro in porta o al passaggio indietro in area. Con quella mole di lavoro ti servono 2-3 giocatori che ti risolvono le partite. Altrimenti così la partita non la vinci".

A questo punto in questa situazione cosa bisogna fare?

"Il mister sta facendo un grandissimo lavoro. La Fiorentina in tutte le partite fa la gara e crea. Le idee di Italiano si vedono tutte, manca il trasformatore come lo era Vlahovic. Altrimenti crei tanto e rischi di prendere il gol che ti fa perdere o pareggiare. Credo che per fare gol devi avere fiuto del gol".