CURVA FIESOLE, Ieri sera uno striscione pro-GKN

Tra i tanti sostenitori dei dipendenti della GKN di Campi Bisenzio ci sono anche i tifosi della Fiorentina, oltre che il club viola (e un suo ex rappresentante quale Antognoni). Ieri serva infatti in Curva Fiesole è apparso uno striscione a favore dei lavoratori, vittime di un licenziamento di recente annullato dal Tribunale del Lavoro di Firenze: "Non osate far ripartire quelle lettere". All'esterno del Franchi erano presenti alcuni dipendenti dello stabilimento, dopo un incontro già negli scorsi giorni con rappresentanti dei tifosi. Lo riporta La Nazione.