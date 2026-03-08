Cuesta: "Fare un punto a Firenze non è facile. Cremaschi? Un esempio"
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina: "Siamo contenti per la prestazione, primo e secondo tempo sono stati molto diversi. Abbiamo fatto una partita in crescendo, all'inizio faticavamo a uscire dalla nostra metà campo, dopo 15-20 minuti riuscivamo a difenderci bene e anche a progredire tramite il possesso palla. Loro poi hanno cambiato approccio nel secondo tempo, pressando di più: a volte siamo andati vicini a creare occasioni, ma non siamo riusciti a generare i pericoli che volevamo. Però sappiamo che fare un punto qua non è facile e ce lo prendiamo per il nostro obiettivo. Comunque dobbiamo migliorare, c'è poco tempo per farlo verso Torino".
Nella ripresa ha tolto gli attaccanti.
"Stavano facendo tantissimo lavoro, non è facile coprire tutti quei metri e fare tanti duelli. Il loro è stato un lavoro incredibile e chi c'era in panchina poteva aiutarci".
Prima da titolare per Cremaschi. Come la giudica?
"L'esempio che il lavoro fatto bene paga. Lavora tantissimo, è un giocatore versatile e in grado di coprire diversi ruoli. Nasce mezzala, gioca anche da quinto e oggi ha fatto una grandissima partita, dopo essersi meritato questa opportunità con il lavoro sul campo e con l'atteggiamento giusto. Parlando poco e facendo il massimo".
Un mattoncino in più verso la salvezza.
"E ce lo prendiamo. Giochiamo sempre per vincere, ma ci prendiamo il punto, consapevoli che ci sarà tanto da migliorare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati