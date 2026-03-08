Cuesta: "Fare un punto a Firenze non è facile. Cremaschi? Un esempio"

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina: "Siamo contenti per la prestazione, primo e secondo tempo sono stati molto diversi. Abbiamo fatto una partita in crescendo, all'inizio faticavamo a uscire dalla nostra metà campo, dopo 15-20 minuti riuscivamo a difenderci bene e anche a progredire tramite il possesso palla. Loro poi hanno cambiato approccio nel secondo tempo, pressando di più: a volte siamo andati vicini a creare occasioni, ma non siamo riusciti a generare i pericoli che volevamo. Però sappiamo che fare un punto qua non è facile e ce lo prendiamo per il nostro obiettivo. Comunque dobbiamo migliorare, c'è poco tempo per farlo verso Torino".

Nella ripresa ha tolto gli attaccanti.

"Stavano facendo tantissimo lavoro, non è facile coprire tutti quei metri e fare tanti duelli. Il loro è stato un lavoro incredibile e chi c'era in panchina poteva aiutarci".

Prima da titolare per Cremaschi. Come la giudica?

"L'esempio che il lavoro fatto bene paga. Lavora tantissimo, è un giocatore versatile e in grado di coprire diversi ruoli. Nasce mezzala, gioca anche da quinto e oggi ha fatto una grandissima partita, dopo essersi meritato questa opportunità con il lavoro sul campo e con l'atteggiamento giusto. Parlando poco e facendo il massimo".

Un mattoncino in più verso la salvezza.

"E ce lo prendiamo. Giochiamo sempre per vincere, ma ci prendiamo il punto, consapevoli che ci sarà tanto da migliorare".