Cucciari sui viola: "Aumentano le polemiche ma la Lazio è messa peggio"

L'allenatore Alessandro Cucciari ha commentato a TMW Radio le difficoltà di Pioli e Sarri: "Hanno due situazioni delicate, perché sono in due piazze importanti. La Lazio viene da una gestione di ricostruzione con Baroni e non ci si aspettava una ripartenza così, la Fiorentina lo scorso anno è andata bene. Le sconfitta aumentano le polemiche, io direi però più Lazio".