CT ITALIA DONNE, Commisso porterà certo benefici

All'indomani della vittoria in rimonta contro l'Australia nella gara di esordio al Mondiale, la ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini ha parlato a Radio anch'io lo sport" soffermandosi anche sull'arrivo in Italia di Rocco Commisso come nuovo proprietario della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Gli investitori stranieri, come dimostrano anche Inter e Roma, sono molto attenti al calcio delle donne. Hanno uno sguardo diverso, un atteggiamento culturalmente più aperto verso il calcio femminile: porteranno benefici".