CS LEBOWSKI, Nuova Tribuna: "Come parterre al Franchi"

Il Centro Storico Lebowski, club nato in centro a Firenze e particolare per la sua forma di gestione ad azionariato popolare, avrà il suo stadio nell'impianto della Trave, tra via Baracca e il parco delle Cascine. A dare la notizia del definitivo via libera da parte del Comune di Firenze lo stesso club sui suoi canali ufficiali, raccontando quello che è il progetto e quella che è stata la collaborazione con il Comune: "Siamo felici di poter comunicare una delle notizie più importanti della nostra storia - ha scritto il CS Lebowski su Instagram. Dopo 14 anni di vita nomade, dalla prima partita della prossima stagione il Centro Storico Lebowski giocherà davvero IN CASA.

Il Comune di Firenze ha dato avvio alla gara per la costruzione di una tribuna presso l’impianto sportivo della Trave, dove già da tempo abbiamo spostato le nostre attività grazie alla felice collaborazione con la UISP. La scorsa settimana l’assessore allo sport Guccione ci ha presentato un progetto fantastico, perché l’ufficio tecnico ha interpretato come meglio non si poteva le nostre esigenze di tifo. La tribuna che questa estate sorgerà alla Trave non avrà i seggiolini ma sarà fatta di gradinate, per non penalizzare il tifo in piedi e la libertà di movimento dei tifosi e delle tifose durante la partita.

La tribuna sarà coperta, ma non avrà nessuna colonna portante nella parte anteriore, in modo da non disturbare la visuale del match. Ma soprattutto, sarà attaccata al campo da gioco senza nessuna barriera divisoria né rete in mezzo, esattamente come accade per il parterre di Maratona al Franchi. È un sogno che si realizza, un evento che segna un prima e un dopo nella nostra storia e che apre a nuovi orizzonti ancora impensabili.

Non si tratta solo delle ambizioni sportive, che adesso avranno modo di crescere perché sarà possibile provare a riempire uno stadio adatto anche a categorie superiori, ma soprattutto delle ambizioni politiche. La nostra idea è che lo stadio del Lebowski sarà completamente diverso dagli stadi-centri commerciali a cui siamo abituati. Nei prossimi anni costruiremo una stadio che sarà tutto il contrario: dovrà essere una vera casa del popolo, un centro di solidarietà e di crescita per tutta la città.

Presto vi descriveremo le nostre visioni perché ci sarà bisogno di tanto protagonismo popolare.

Tra fine settembre e fine ottobre le tribune saranno pronte e faremo una grande festa".