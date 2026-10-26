Cruciani: "Contatto Viery-Thuram? Si può interpretare che il nerazzurro allunghi la gamba"

Crea ancora discussioni il presunto rigore non assegnato all'Inter per fallo di Viery su Thuram del quale il club nerazzurro si è molto lamentando parlando di ingiustizia. Dal podcast Number1 ne discutono anche i giornalisti Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni. In particolare il primo non ritiene la mancata assegnazione del penalty come una grande ingiustizia: "Francamente non vedo ingiustizie. Quali sarebbero? Il mancato rigore su Thuram? Può accadere. (...) Non è un rigore netto o solare, perché si può anche interpretare come Thuram che allunga la gamba su quella del giocatore della Fiorentina".

Ed ancora: "Se vai a scandagliare frame per frame al rallentatore trovi falli in qualsiasi azione: se un difensore mette la gamba e tocca l'avversario sembra sempre rigore. Oggi l'arbitro di campo è tornato al centro delle decisioni".

E a proposito della centralità dell'arbitro e la soggetività delle decisioni chiosa: "Gli errori c'erano prima e potranno esserci anche quest'anno. Come non c'è oggettività sul rigore assegnato all'Inter per le mani addosso di Valdepenas, non c'è oggettività neppure su quello precedente. Il contatto Thuram-Viery può essere fallo, ma può anche non esserlo se l'arbitro dal campo in quel momento ha la sensazione che non ci sia".