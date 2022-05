CRISCITIELLO, Corvino fuoriclasse del nostro calcio

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e di TuttomercatoWeb, nel suo editoriale ha affrontato diversi temi, tra cui le sue riflessioni su Vlahovic, ma ha pure espresso un suo giudizio elogiando l'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, fresco di ritorno in Serie A con il Lecce. Queste ciò che ha scritto: "Vlahovic non è un mistero e non può essere diventato incapace in tre mesi. Ci sono, però, calciatori che per sfondare hanno bisogno di allenatori con chiare caratteristiche tattiche. Allegri, per valorizzare Vlahovic, dovrà osare di più e pretendere meno in fase di copertura e più in fase realizzativa da un attaccante che in area di rigore è micidiale ma per fare il resto forse non è ancora pronto.

Corvino e Braida: due fuoriclasse del nostro calcio che sostavano in serie B mentre in A troviamo club manager raccomandati e yes man dei vari Presidenti. Corvino, nella passa stagione, aveva sbagliato il Mister e ha pagato la scelta a caro prezzo. Quest'anno è andato sul sicuro e ha vinto da primo in classifica. Ora in serie A non sarà facile ma la sua politica potrà portare grandi soddisfazioni".