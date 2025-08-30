Cremonese, Vardy sempre più vicino: può arrivare già domani

Oggi alle 17:30
di Redazione FV

C'è entusiasmo a Cremona per le due vittorie su due dei grigiorossi di Nicola in questo avvio di campionato e per il possibile arrivo in Lombardia di Jamie Vardy. Come riportato da SkySport l'attaccante inglese, attualmente svincolato dopo un'esperienza di 13 stagioni con una Premier League vinta con il Leicester, è ai dettagli formali con la Cremonese e potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nella giornata di domani. Per quanto riguarda la difesa invece circola con insistenza il nome di Derek Cornelius del Marsiglia, sul quale è attivo anche l’interesse dei Rangers di Glasgow.