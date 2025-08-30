Cremonese, Vardy sempre più vicino: può arrivare già domani
FirenzeViola.it
C'è entusiasmo a Cremona per le due vittorie su due dei grigiorossi di Nicola in questo avvio di campionato e per il possibile arrivo in Lombardia di Jamie Vardy. Come riportato da SkySport l'attaccante inglese, attualmente svincolato dopo un'esperienza di 13 stagioni con una Premier League vinta con il Leicester, è ai dettagli formali con la Cremonese e potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nella giornata di domani. Per quanto riguarda la difesa invece circola con insistenza il nome di Derek Cornelius del Marsiglia, sul quale è attivo anche l’interesse dei Rangers di Glasgow.
Pubblicità
News
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Copertina
FirenzeViolaTutto fatto per Lindelof, prima però una cessione: chi sarà a fargli spazio nella retroguardia viola?
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com