Cremonese mai vincente a Firenze in Serie A: la storia e le curiosità del match
Direttamente dalle pagine di TMW, una serie di statistiche inerenti Fiorentina-Cremonese, in programma questo pomeriggio al Franchi:
"La Cremonese non ha mai vinto in campionato in casa della Fiorentina. In sette precedenti la squadra viola si è imposta quattro volte e per tre volte la sfida è terminata in parità. C’è un’altra particolarità da segnalare: in ogni circostanza che i viola si sono imposti contro i grigiorossi al Franchi, hanno realizzato tre gol. Nelle ultime tre partite giocate a Firenze ha vinto la squadra di casa.
Solo in due occasioni la Fiorentina non ha preso gol. Ed è anche passato diverso tempo dall’ultima volta in cui è successo. Ci riferiamo al match esterno contro il Pisa giocato a fine settembre quindi parliamo di tre mesi fa. Non è un caso che la compagine gigliata prima dello svolgimento di questo turno, avesse la peggior difesa del torneo insieme a Torino e Udinese. Dopo la rete presa nella trasferta di Como, temporaneamente i bianconeri sono davanti a tutti, si fa per dire, in questo senso con 29 gol al passivo contro i 28 dei viola e dei granata.
TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE
7 incontri disputati
4 vittorie Fiorentina
3 pareggi
0 vittorie Cremonese
14 gol fatti Fiorentina
8 gol fatti Cremonese
LA PRIMA SFIDA A FIRENZE
1930/1931 Serie B
Fiorentina vs Cremonese 3-1, 7° giornata
L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE
2022/2023 Serie A Fiorentina vs Cremonese 3-2, 1° giornata
