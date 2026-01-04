Cremonese mai vincente a Firenze in Serie A: la storia e le curiosità del match

Direttamente dalle pagine di TMW, una serie di statistiche inerenti Fiorentina-Cremonese, in programma questo pomeriggio al Franchi:

"La Cremonese non ha mai vinto in campionato in casa della Fiorentina. In sette precedenti la squadra viola si è imposta quattro volte e per tre volte la sfida è terminata in parità. C’è un’altra particolarità da segnalare: in ogni circostanza che i viola si sono imposti contro i grigiorossi al Franchi, hanno realizzato tre gol. Nelle ultime tre partite giocate a Firenze ha vinto la squadra di casa.

Solo in due occasioni la Fiorentina non ha preso gol. Ed è anche passato diverso tempo dall’ultima volta in cui è successo. Ci riferiamo al match esterno contro il Pisa giocato a fine settembre quindi parliamo di tre mesi fa. Non è un caso che la compagine gigliata prima dello svolgimento di questo turno, avesse la peggior difesa del torneo insieme a Torino e Udinese. Dopo la rete presa nella trasferta di Como, temporaneamente i bianconeri sono davanti a tutti, si fa per dire, in questo senso con 29 gol al passivo contro i 28 dei viola e dei granata.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

7 incontri disputati

4 vittorie Fiorentina

3 pareggi

0 vittorie Cremonese

14 gol fatti Fiorentina

8 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B

Fiorentina vs Cremonese 3-1, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2022/2023 Serie A Fiorentina vs Cremonese 3-2, 1° giornata