Situazione disciplinare, ecco chi rischia di saltare Fiorentina-Inter

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La ventinovesima giornata, iniziata ieri con la vittoria del Torino sul Parma, vedrà scendere in campo tra poco l'Inter contro l'Atalanta mentre a chiudere il turno sarà lo scontro diretto Cremonese-Fiorentina lunedì 16. Proprio i nerazzurri saranno ospiti dei viola la domenica sera successiva al Franchi ma tra le fila dell'Inter, espulsi a parte, non compaiono diffidati che in caso di ammonizione contro l'Atalanta possano saltare la sfida di Firenze.

Nella squadra di Vanoli invece sono ben due i giocatori che dovranno stare attenti al giallo a Cremona, ossia Pongracic (che anche in Conference ha scontato un turno di squalifica e dunque in campionato giocherà sicuramente titolare) e Fagioli. Per completare il quadro disciplinare, per quanto riguarda le squalifiche di questa 29esima giornata la Fiorentina è al completo mentre per i grigiorossi lunedì il terzino Giuseppe Pezzella è squalificato.