CR7, Getta via la maglia a fine match. Pirlo spiega

Un episodio che sta facendo discutere è accaduto al termine della partita tra Juventus e Genoa giocata oggi pomeriggio a Torino. Nonostante la vittoria per 3-1 dei bianconeri, Cristiano Ronaldo a fine gara si è tolto e ha lanciato per terra la propria maglietta, facendo storcere la bocca a qualche tifoso. Pirlo ha risposto in conferenza stampa: "Era arrabbiato perché non è riuscito a fare gol, è normale che un giocatore del suo calibro voglia sempre migliorare. Abbiamo avuto situazioni in cui potevano sfruttare meglio certe occasioni di gioco. Normale che quando uno vuole sempre migliorarsi poi si arrabbi. Multa? No non penso proprio. Finita la partita era arrabbiato come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi, può succedere di avere momenti di nervosismo e non credo proprio che verrà multato dalla società e dall’allenatore”.