CR7, Ad un passo da eguagliare record di Batistuta

Il gol di ieri sera in Coppa Italia ha certificato ancora una volta (se mai ce ne fosse stato bisogno) il grandioso momento di forma di Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo essere diventato il primo giocatore della Juventus ad andare in gol per dieci gare consecutive in Serie A non vuole accontentarsi. E punta al prossimo traguardo.

Qualora l'ex Real andasse in rete anche domenica prossima contro il Brescia eguaglierebbe, infatti, il record storico della Serie A di undici gare consecutive in gol oggi nelle mani di Gabriel Omar Batistuta (Fiorentina 1994/1995) e Fabio Quagliarella (Sampdoria 2018/2019 con una gara nel mezzo saltata per indisponibilità).