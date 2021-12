COVID-19, Rinviate due partite tra Ligue 1 e Premier

Tiene banco il problema contagio da Covid-19 anche negli altri campionati. In Premier League, dopo Leicester-Norwich, è stata rinviata anche la partita tra Southampton e Newcastle, originariamente prevista per domenica alle ore 15. Stesso destino per Angers-Saint Etienne nella Ligue 1 francese: doveva giocarsi il 9 gennaio ma è stata posticipata a data da destinarsi a causa dell'elevato numero di positivi (addirittura venti) nella squadra di casa.