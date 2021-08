COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 19 agosto

La Protezione Civile ha pubblicato poco fa i dati relativi alla diffusione del Covid-19 nel nostro paese nelle ultime 24 ore. Sono in tutto 7.260 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di oltre 206.000 tamponi processati. Sempre in crescita il dato dei ricoverati e delle terapie intensive così come quello dei deceduti, che oggi sono 55.

• Attualmente positivi: 130.502

• Deceduti: 128.634 (+55)

• Dimessi/Guariti: 4.204.869 (+5.465)

• Ricoverati: 4.087 (+86)

• di cui in Terapia Intensiva: 460 (+18)

• Tamponi: 81.351.951 (+206.531)

Totale casi: 4.464.005 (+7.260, +0,16%)