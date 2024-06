COVERCIANO, Domani via al corso UEFA A: c'è anche Ribery

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A Coverciano inizierà da domani il corso di abilitazione come Allenatore UEFA A. Chi riuscirà poi a passare gli esami potrà riceverà il patentino, che non sarà comunque sufficiente per ricoprire il ruolo di tecnico nella massima competizione, per la quale serve invece l'abilitazione UEFA Pro. Presente anche l'ex viola Franck Ribery. Di seguito il comunicato della FIGC:

"Allievi ammessi al Corso per l’abilitazione ad 'Allenatore UEFA A', indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 428 del 3 Maggio 2024.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., sulla base di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale sopra indicato, ha deliberato di ammettere al Corso per l’abilitazione ad 'Allenatore UEFA A', che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano con inizio il 11.06.2024 i signori:

Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Franck Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona, Matteo Zago".