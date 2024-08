COSTACURTA, Incuriosito dai viola ma 6 squadre sono più forti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove ha risposto anche a una domanda sulla potenziale sorpresa del prossimo campionato: "Sono curioso di vedere la Fiorentina, però ha davanti almeno sei squadre più forti: Milan, Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e Roma. Anzi piuttosto, se ne parla poco ma ci sarà una bella lotta per entrare in Champions, che è l'obiettivo minimo per tutte quelle squadre".