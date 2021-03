COSTA D'AVORIO, Ecco i convocati: non c'è Kouame

La Costa d'Avorio ha reso noto l'elenco dei convocati in vista delle partite in programma il 26 e il 30 marzo contro il Niger e l'Etiopia, per la fase a gironi della Coppa d'Africa. Nella lista non figura l'attaccante viola Christian Koaume, che dunque rimarrà a Firenze durante la sosta. Ecco l'elenco completo: Gbohouo, Ira Tape, Sangare, Bailly, Boly, Ouattara, Deli, Kanon, Aurier, Zie, Coulibaly, Serey Die, Sangare, Koffi Kouame, Kessie, Akpa Akpro, Alain Gradel, Pepe, Evrad Kouassi, Diallo, Gervinho, Zaha, Junior, Kodjia, Haller, Boli, Cornet, Diomande, Kossonou, Fofana.