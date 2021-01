COSMI, I problemi viola non li risolvi con il mercato

L'allenatore Serse Cosmi ha detto la sua sul momento che sta attraversando la Fiorentina: "Dopo la Juventus pensavo potesse esserci una svolta, ma se non c'è stata vuol dire che ci sono problemi più profondi, strutturali. Neanche il mercato può risolverli. Prandelli ha usato spesso due punte, sta provando a tirare fuori il meglio dagli uomini che ha. Non ha alternative vere a Vlahovic, ma gente come Ribery, Castrovilli e Bonaventura è in grado di dare sia equilibrio che qualità. Normale che si ecceda anche nel cercare equilibri quando una squadra come la Fiorentina si trova in certe zone di classifica".