© foto di Federico De Luca

La Società Cosenza Calcio comunica a malincuore le dimissioni del DG Giuseppe Ursino. Le parole del DG: "Le mie condizioni di salute non mi permettono di seguire con costanza le vicende della squadra". Auguriamo al Direttore Ursino, ospite in più di un'occasione a Radio FirenzeViola, un affettuoso in bocca al lupo.