Corsa Champions, Bucchioni: "La Juve ha la Fiorentina: se i viola giocano con la testa..."

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Ospite delle frequenze di TMW Radio, durante "Maracanà", l'opinionista Enzo Bucchioni si è concentrato sulla corsa Champions e ha fatto un confronto tra i calendari delle dirette concorrenti, menzionando anche le sfide della Fiorentina: "Guardando il calendario è solo il Como che può fare 9 punti. La Juve ha derby e Fiorentina, la Roma ha il derby. La Fiorentina se fa una partita con la testa...abbiamo visto che il Verona ha fermato la Juve. Il Milan sta male mentalmente e fisicamente, non è reattiva.

Non sarà semplice con Atalanta e Genoa, deve però riscattarsi. Serve una reazione, come dalla Juve. C'è in ballo un obiettivo importante, anche per il futuro di molti giocatori".