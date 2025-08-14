Coppa Italia, il programma da Ferragosto a domenica
Al via domani i 32esimi della Coppa Italia, con molte gare in chiaro sui canali Mediaset (canale 20 e Italia Uno in particolare ma anche Canale 5 per la notturna della domenica, oltre alla consueta trasmissione di riepilogo) La Fiorentina, in virtù del piazzamento in classifica è ancora spettatrice ma per molte squadre di serie A, come la finalista della passata edizione Milan tra le altre, è già tempo di sfide ufficiali.
Il programma completo dei 32esimi: date e orari
Venerdì 15 agosto 18:00 – Empoli vs Reggiana 18:30 – Sassuolo vs Catanzaro 20:45 – Lecce vs Juve Stabia 21:15 – Genoa vs Vicenza
Sabato 16 agosto 18:00 – Venezia vs Mantova 18:30 – Como vs Südtirol 20:45 – Cagliari vs Virtus Entella 21:15 – Cremonese vs Palermo
Domenica 17 agosto 18:00 – Monza vs Frosinone 18:30 – Parma vs Pescara 20:45 – Cesena vs Pisa 21:15 – Milan vs Bari
Lunedì 18 agosto 18:00 – Audace Cerignola vs Verona 18:30 – Spezia vs Sampdoria 20:45 – Udinese vs Carrarese 21:15 – Torino vs Modena
