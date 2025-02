Coppa Italia, il Milan batte la Roma: finisce 3-1. Segna Joao Felix, esordio per Sottil

Sono bastati undici minuti a Joao Felix per timbrare il suo primo gol in Italia. Scavino glaciale davanti a Svilar su assist dell'altro volto da copertina del mercato del Milan, Santiago Gimenez, entrato come il portoghese al 60'. Quello di Joao Felix è il sigillo alla sfida di San Siro, il 3-1 dei rossoneri sulla Roma. Gioco, partita e incontro per la squadra di Conceicao, che stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Inter-Lazio (in programma il prossimo 25 febbraio). Tutto più o meno facile per il Diavolo, che già nel primo tempo sfrutta una linea difensiva balneare dei giallorossi di Ranieri: all'intervallo è infatti già 2-0, frutto della doppietta del grande ex Tammy Abraham, prima con un'incornata poderosa su cross di Theo Hernandez, poi con un destro secco a tu per tu con Svilar (altro assist di Theo). La Roma reagisce a inizio ripresa con Artem Dovbyk che, appena entrato al posto di Shomurodov, piazza in porta col piattone il gol che dimezza lo svantaggio. Poi entrano i nuovi, che approfittano dei continui sbandamenti di Hummels e soci e chiudono l'incontro calando il tris.

Nel finale c'è spazio anche per l'esordio in rossonero dell'ex viola Riccardo Sottil, entrato a inizio recupero al posto di Musah. Finisce 3-1, Milan in semifinale e Roma che chiude il percorso in coppa: adesso, ai ragazzi di Ranieri, noni in campionato, rimane probabilmente solo l'Europa League (contro cui giocherà comunque contro il temibile Porto, andata prossima settimana) per nobilitare una stagione altrimenti negativa.