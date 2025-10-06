Coppa Italia, Fiorentina-Como il 27 gennaio alle 21. Sarà l'ultimo ottavo: il programma
Contestualmente a quelli delle giornate di campionato che vanno dalla 13esima alla 18esima, la Lega Serie A ha reso noti orari e dati anche in riferimento agli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina affronterà il Como e lo farà al Franchi per l'ultima gara del tabellone, venendo disputata di martedì 27 gennaio alle ore 21. Apre il programma Juventus-Udinese il 2 dicembre, questo il recap completo:
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati