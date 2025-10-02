Convocazioni del Marocco: non ci sono i viola Richardson e Sabiri

Il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui ha comunicato i suoi convocati per le due gare del 9 e del 14 ottobre a Rabat contro il Bahrain (amichevole) e il Congo (qualificazione ai Mondiali, con il Marocco che ha già strappato il pass). Tra i nomi ci sono quelli di due giocatori di serie A, ossia del torinista Adam Masina e del romanista Neil El Aynaoui. Non campaiono invece i due nazionali marocchini della Fiorentina che in questo inizio di stagione in effetti non hanno avuto spazio, Amir Richardson e Abdel Sabiri.