Conte sul Cagliari: "Vorrà confermare quanto di buono fatto con la Fiorentina"

vedi letture

Così l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Se torno al 23 maggio, il Cagliari non mi è sembrato per niente appagato, se proprio vogliamo... le squadre appagate sono altre, la vittoria scudetto ce la siamo andati a prendere con autorità, sopportando anche una certa pressione, non vincendo lo Scudetto non lo vincevi e quindi quello che mi aspetto è attenzione, cattiveria come in quella partita.

Eravamo una squadra entrata sapendo cosa voleva fare. Domani sarà un'altra gara, la seconda, vogliono confermare quanto di buono fatto con la Fiorentina e quindi se pensiamo di essere il Napoli e di vincere solo per lo Scudetto sulla maglia faremo un grande errore, se andiamo con la cattiveria che metteranno loro allora faremo un'ottima prestazione".