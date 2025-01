CONTE, Ringrazio Folorunsho. Gli auguro il meglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

L'allenatore del Napoli Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro il Verona, tra i vari temi trattati ha parlato anche del nuovo giocatore della Fiorentina Michael Folorunsho. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli che ha voluto salutare il centrocampista romano e Elia Caprile che si è trasferito al Cagliari: "Ho fiducia in questa rosa, colgo l'occasione per salutare sia Caprile che Folorunsho che hanno chiesto di andare via per giocare ed abbiamo trovato dei sostituti che pensiamo siano all'altezza della situazione ed auguro a loro il meglio e li ringrazio per ciò che mi hanno dato".