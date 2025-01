CONTE, Fare di più? Stiamo andando al massimo

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - "A Firenze chiudiamo il girone d'andata, sicuramente quanto fatto ci deve dare fiducia e autostima, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa. "Fare di più - ha detto Conte rispondendo ad domanda sui punti in classifica - significa essere da soli in testa. Noi abbiamo fatto 41 punti, non so cosa vi aspettavate, cosa speravate, a volte me lo chiedo. Stiamo tirando la macchina al massimo dei giri, mi sarò perso qualcosa io se alcuni si aspettavano di più. I ragazzi stanno andando oltre le proprie possibilitá, le previsioni più ottimistiche.

Cosa possiamo chiedere di più a questi ragazzi?". Conte ha parlato anche di Atalanta e Inter in supercoppa. "Non penso - ha detto - che Inter e Atalanta possano soffrire, sono top club. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e dimostrare, nei momenti difficili come questo, che con il lavoro possiamo sopperire a 3 giocatori importanti. Quanto alla Fiorentina "sta facendo benissimo, ha ottimi giocatori, è la squadra con più velocità come picchi durante la partita". (ANSA).