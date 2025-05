Conference sì o no per la Fiorentina? Ecco quanto guadagnato in 3 anni

vedi letture

Conference sì, Conference no. Come sottolinea stamani La Nazione, sono i giorni del dibattito per il mondo Fiorentina anche se non dipende solo da un'eventuale vittoria a Udine della squadra di Palladino. I tifosi viola ormai conoscono la competizione come le loro tasche. "Meglio di nulla", sospira qualcuno sui social. Ma c'è chi dice: "Evitiamola e puntiamo alla Champions l’anno prossimo". Stessi identici discorsi che si stanno facendo in queste ore sulle rive del Tevere, sponda biancoceleste. L'unica certezza sarebbe economica, perché la Conference ha contribuito negli ultimi 3 anni a far lievitare il bilancio viola.

Nel dettaglio, l’essere arrivati in fondo nella scorsa edizione, con la sconfitta di Atene, ha portato nelle casse viola 19,6 milioni di euro (dato a bilancio chiuso lo scorso 30 giugno). Nei prossimi mesi vedremo quanto avrà fruttato l’edizione di quest’anno. Il tesoretto era già di 17,7 milioni, al quale andranno aggiunti gli incassi del botteghino per le gare al Franchi. Insomma, la cifra nei tre anni di partecipazione è sempre stata di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Non sono tanti, ma fanno comunque comodo, conclude il quotidiano.