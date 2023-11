CONFERENCE, Quanto incassa finora la Fiorentina

Fonte: tmw

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto ha guadagnato finora la Fiorentina dalla Conference League? 5.759.000. La cifra è calcolata in base ai premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la quota data dal ranking decennale. Non vi è invece il market pool, che non è reso noto. Tra le italiane impegnate nelle tre competizioni europee il primato spetta ovviamente alle squadre impegnate in Champions e in particolare all'Inter che per ora incassa 55.397.059. Ecco la "classifica" in base ai soldi guadagnati.

1. Viktoria Plzeň - € 7.662.000

2. Brugge - € 6.988.500

3. Eintracht Francoforte - € 6.667.000

4. PAOK - € 6.632.500

5. Gent - € 6.141.000

6. Fenerbahçe - € 5.797.000

7. Fiorentina - € 5.759.000

8. Legia Varsavia - € 5.574.500

9. Ludogorets - € 5.504.500

10. Aston Villa - € 5.463.500

11. Maccabi Tel Aviv - € 5.226.500

12. Slovan Bratislava - € 5.225.500

13. Genk - € 5.154.000

14. Lille - € 5.136.000

15. Dinamo Zagabria - € 5.012.000

16. Bodø/Glimt - € 4.992.000

17. Ferencváros - € 4.987.000

18. AZ Alkmaar - € 4.956.500

19. Astana - € 4.833.000

20. Nordsjælland - € 4.625.000

21. Beşiktaş - € 4.607.500

22. Zorya - € 4.310.500

23. Zrinjski - € 4.177.500

24. KÍ Klaksvík - € 4.165.500

25. Olimpija Lubiana - € 4.088.500

26. Lugano - € 4.088.000

27. Ballkani - € 4.076.500

28. HJK Helsinki - € 3.995.500

29. Spartak Trnava - € 3.851.000

30. Aberdeen - € 3.772.500

31. Breiðablik - € 3.529.000

32. Čukarički - € 3.218.000