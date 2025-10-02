Conference League, vince lo Strasburgo e perde l'Az Alkmar: i risultati delle 21:00

Da pochi minuti si è concluso il primo turno della fase a girone unico di Conference League. Battendo il Sigma Olomouc 2-0 al Franchi, reti di Piccoli e Ndour, la Fiorentina ha risposto ai successi del Rayo Vallecano, del Crystal Palace e del Mainz nel pomeriggio. Oltre ai viola alle 21:00 hanno vinto anche i francesi dello Strasburgo contro lo Slovan Bratislava. Hanno perso invece l'Az Alkmar in trasferta contro l'Aek Larnaca e l'Aek Atene contro il Celje. Di seguito tutti i risultati dei match delle 21:00

CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DEI MATCH DELLE 21:00

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 - 27' Piccoli (F); 95' Ndour (F)

Aberdeen-Shakhtar 2-3 - 8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S); 54' Lucas Ferreira (S); 60' Henrique (S); 69' Devlin (A)

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0 - 25' Rubio (AL); 54' Bajic (AL); 73' Ivanovic (AL); 83' Rohden (AL)

Celje-AEK Atene 3-1 - 7' Kutesa (A); 34', 55', 80' Kovacevic (C)

Legia-Samsunspor 0-1 - 10' Musaba (S)

Rakow-Universitatea Craiova 2-0 - 47' Pienko (R); 80' Repka (R)

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2 - 26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST); 64' Ibrahim (SL)

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1 - 33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP); 50' Sorensen (SP); 82' Mandroiu (SH); 90' Haraslin (SP)