CONFERENCE, Le informazioni per la fan-zone di Atene

Attraverso il sito della Uefa arrivano alcuni dettagli sull'organizzazione della fan-zone ad Atene in vista della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Il Fan Festival organizzato dalla Uefa si terrà martedì 28 e mercoledì 29 maggio in piazza Kotzia. La capitale greca offrirà ai visitatori un intero spazio dedicato all'ultimo atto di Conference a pochi passi dal centro storico di Atene. La due-giorni di festival partirà martedì 28 maggio alle 10 e andrà avanti fino alle 22 dello stesso giorno, per poi ripartire dalle 10 alle 18 del giorno dopo. Poi dopo spazio alla partita in programma mercoledì 29 maggio alle ore 21 22 locali in Grecia).

Tra le varie attività, si legge sul sito Uefa, anche la possibilità di organizzare calcetti in un mini-campo a cinque che sarà allestito in piazza Kotzia. Sarà presente anche la coppa della competizione e le due giornate saranno arricchite da performance live di dj.