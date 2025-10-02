Conference: i risultati dei primi tempi delle gare delle 18.45

Serata di Conference League per tutte le squadre approdate alla Phase League. Finiti i primi tempi delle gare delle 18.45, Lausanne Lech e Zrinjski sono avanti nettamente su Breidablil SK Rapid e Lincoln, vince di misura il Crystal palace in casa della Dynamo Kiev.

In Europa League, per quanto riguarda le due italiane, la Roma è sotto di un gol con il Lille, il Bologna è invece sull'1-0 con gol del solito Orsolini.

Ecco i parziali:
Dyn. Kyiv-Crystal Palace 0-1
Jagiellonia-Hamrun 0-0
KuPS-Drita 0-0
Lausanne- Breidablik 3-0
Lech-SK Rapid 2-0
 Noah-Rijeka 1-0
Omonia-Magonza 0-0
Vallecano-Shkendija 2-0
Zrinjski-Lincoln 3-0

Programma delle 21:

21:00 - Aberdeen vs Shakhtar
21:00 - AEK Larnaca vs Alkmaar
21:00 - Celje vs AEK
21:00 - Fiorentina vs Sigma Olomouc
21:00 - Legia vs Samsuns
21:00 - Rakow vs Univ. Craiova
21:00 - Shelbourne vs Hacken
21:00 - Slovan Bratislava vs Strasburgo
21:00 - Sparta Praga vs Shamrock Rovers