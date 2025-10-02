Conference, ecco la prima giornata: il Crystal Palace con la Dinamo, tutte le sfide
Non solo Fiorentina-Sigma Olomouc. La prima giornata del maxi-girone di Conference League apre i battenti stasera, a partire dalle gare in programma oggi pomeriggio. Occhi puntati non solo sul Franchi ma anche sull'esordio del Crystal Palace, subito in un campo ostico come quello della Dinamo Kiev. Da seguire anche lo Shakhtar Donetsk e l'AZ Alkmaar, questo il recap della prima giornata del torneo:
18:45 - Dyn. Kyiv vs Crystal Palace
18:45 - Jagiellonia vs Hamrun
18:45 - KuPS vs Drita
18:45 - Lausanne vs Breidablik
18:45 - Lech vs SK Rapid
18:45 - Noah vs Rijeka
18:45 - Omonia vs Magonza
18:45 - Vallecano vs Shkendija
18:45 - Zrinjski vs Lincoln
21:00 - Aberdeen vs Shakhtar
21:00 - AEK Larnaca vs Alkmaar
21:00 - Celje vs AEK
21:00 - Fiorentina vs Sigma Olomouc
21:00 - Legia vs Samsuns
21:00 - Rakow vs Univ. Craiova
21:00 - Shelbourne vs Hacken
21:00 - Slovan Bratislava vs Strasburgo
21:00 - Sparta Praga vs Shamrock Rovers
