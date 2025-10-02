Gudmundsson nuovamente convocato dalla nazionale Islandese

Gudmundsson nuovamente convocato dalla nazionale IslandeseFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:39News
di Redazione FV

Sta per tornare la sosta per le nazionali e torna anche la convocazione con l'Islanda per Albert Gudmundsson, che nelle scorse uscite con la sua nazionale aveva rimediato l'infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare le sfide con Napoli e Como. Il numero dieci della Fiorentina è stato inserito da Arnar Gunnlaugsson nella lista dei convocati per le partite contro Ucraina e Francia, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.