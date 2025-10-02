Gosens ancora escluso dalla Germania: assente dai convocati di Nagelsmann

Non c'è Robin Gosens tra i convocati della Nazionale tedesca per gli imminenti impegni della sosta di ottobre. L'esterno della Fiorentina è ancora escluso dalla lista del ct Nagelsmann che predilige altre scelte rispetto al laterale sinistro viola. La Germania giocherà venerdì 10 ottobre (ore 20:45) contro il Lussemburgo nella PreZero Arena di Sinsheim, esaurita in tutti i posti, e poi lunedì 13 ottobre (ore 20:45) a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Questi i convocati:

Portieri: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (Augusta), Alexander Nübel (Stoccarda).

Difensori: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Lipsia), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Robin Koch (Eintracht Francoforte), David Raum (RB Lipsia), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern Monaco).

Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Magonza), Serge Gnabry (FC Bayern Monaco), Leon Goretzka (FC Bayern Monaco), Joshua Kimmich (FC Bayern Monaco), Jamie Leweling (Stoccarda), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (FC Bayern Monaco), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (FC Liverpool).

Attaccanti: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Nick Woltemade (Newcastle United).