Mareggini: "De Gea una delle poche certezze della Fiorentina. C'è tempo per rilanciarsi"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva sul momento della squadra di Pioli: “L’inizio di stagione è negativo, ma non bisogna rimangiarsi nulla. C’è tutto il tempo per rimettersi a posto. Nel calcio le cose cambiano velocemente ed è questo quello che mi auguro accada. Pioli era la scelta migliore che si potesse fare in quel momento”.

Mercato?: “La squadra sta rendendo meno rispetto alle aspettative e per come è stata costruita. Gli investimenti fatti dalla società andranno valutati nel tempo, non mi sento di esprimermi in questo momento. Sono comunque sicuro che la Fiorentina abbia un valore ben diverso da questo”.

Sull'esclusione di Martinelli: “Avrebbe fatto meglio ad andare a farsi le ossa. In situazioni del genere e in una piazza difficile la Fiorentina non può permettersi di rovinare un esordio o di non avere la certezza di andare avanti in Conference. De Gea al momento è una delle poche certezze della Fiorentina”.