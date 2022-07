CONFERENCE, Avanza il Cluj ma non incontrerà ACF

Il Cluj avanza al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League. I campioni di Romania pareggiano ad Andorra contro l'Inter Club d'Escaldes: 1-1 il finale in una qualificazione decisa dal successo nella partita d'andata per 3-0. Solo panchina per Simone Scuffet, che ancora non ha potuto fare il suo esordio. Per la cronaca i rumeni non potranno incrociare la Fiorentina prima della fase a gironi, giocando le qualificazioni seguendo il percorso dei campioni nazionali retrocessi dalla Champions League.