COMUZZO, Rinnovo un inizio. Ecco cosa chiede Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla luce del rinnovo fino al 2028 siglato con la Fiorentina, il difensore centrale viola Pietro Comuzzo si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo aver apposto la sua firma sul prolungamento di contratto: "Il rinnovo con la Fiorentina per me significa tanto: sono sei anni ormai che sono qui e per me è un onore e un privilegio aver prolungato il mio accordo con questa società. Ringrazio tutti i direttori ma anche la mia famiglia. E' un traguardo per me questa firma ma è anche un inizio per una carriera si spera ancora migliore. Palladino? Il mister mi ha chiamato a inizio stagione e mi ha detto che mi ha sempre visto bene e che credeva in me: io ho subito cercato di allenarmi al meglio.

Cosa mi chiede? Cose semplici, a me non piace sperimentare troppo. I miei compagni? Condivido tanto tempo con Martinelli perché è stato un mio compagno in Primavera e non solo".