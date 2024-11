COMUZZO, Palladino: "Ecco perché lo chiamo soldato"

FirenzeViola.it

Lunga intervista concessa all'edizione odierna de La Repubblica da parte di Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina ha anche elogiato Pietro Comuzzo, convocato in Nazionale da Luciano Spalletti: "Lo chiamo 'soldato' perché è così in tutto ciò che fa - ha commentato il mister viola -. Un grande difensore, sono d’accordo con Spalletti. Ha talento nel fermare gli avversari, nei duelli individuali. Adesso viene il difficile: non lo affrontano più come un giovane ma come un nazionale".

L'allenatore viola si è poi soffermato sulla settimana sul rapporto col presidente Commisso: "Il presidente è fantastico. Cinque minuti dopo il triplice fischio arriva la sua telefonata. Percepisco gioia e soddisfazione. È bello perché per noi lui ha fatto tanto. Gudmundsson? Dà valore ancor di più a quel che ha fatto la squadra, senza il giocatore più atteso e pagato. L’ho visto sempre molto tranquillo, gli parlo spesso, ha una grande sensibilità. Lo aspettiamo il prima possibile".