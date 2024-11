COMOTTO, Palladino ora sa sfruttare bene i giocatori

Fonte: Radio Sportiva

Il doppio ex Gianluca Comotto ha parlato della sfida tra Torino e Fiorentina: "La Fiorentina è completamente cambiata dopo la vittoria contro la Lazio ed ora sta facendo molto bene. Non credo che la svolta sia stato il cambio di modulo, io ci credo fino ad un certo punto, però Palladino ha saputo sfruttare al meglio gli uomini a disposizione per quelle che sono le loro caratteristiche. Il punto di forza mi sembra il centrocampo, quest'anno ben assortito"

Sul Torino: "C'è stata un po' di illusione all'inizio ma deve trovare continuità. Con la rosa che ha fatica a lottare per le prime cinque o sei posizioni e temo che si stabilizzerà per una posizione non di vertice insomma. Pesa molto l'assenza di Zapata perché oltre a fare gol manteneva alta la squadra grazie alla sua fisicità"