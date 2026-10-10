Ancora De Gea: "Manca esperienza, ma dobbiamo imparare perché il calcio non dà tempo"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato anche ai canali ufficiali della Fiorentina della brutta sconfitta sul campo del Genoa per 2-1: "Lo sapevamo prima di iniziare la partita che a Genova i primi 15-20 minuti sarebbero stati importantissimi perché loro vanno a mille. Un peccato perché poi è stata dura nonostante un gran secondo tempo in cui potevamo anche pareggiare e portare un punto a casa. Dobbiamo imparare subito dall’errore che abbiamo fatto. È l’inizio di un processo, la squadra è giovane, dobbiamo imparare".

De Gea riparte dal secondo tempo: "La squadra mi è piaciuta tanto nella ripresa, siamo andati a mille per cercare di rimontare e il Genoa non ha avuto altre occasioni. Se avessimo segnato il gol del 2-2 penso che avremmo potuto anche vincerla ma il calcio è così. Manca esperienza nella squadra perché è giovane ma dobbiamo imparare perché il calcio non ti dà tempo. Abbiamo bisogno di tempo, ma nel calcio non c’è e andare avanti".