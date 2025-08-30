Como, prima il rinnovo poi il prestito alla Juve Stabia per Gabrielloni
Dopo la statua in suo onore all'interno dello stadio Sinigaglia, Alessandro Gabrielloni lascerà il Como in questa sessione di calciomercato. Il centravanti classe 1994, oltre 230 presenze con i lariani dalla Serie D alla Serie A, nella prossima stagione vestirà la maglia della Juve Stabia in Serie B. Le due società hanno trovato un accordo per il passaggio dell'attaccante in Campania in prestito secco. Prima di lasciare la Lombardia a titolo temporaneo però Gabrielloni ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028 con i lariani. Di seguito il comunicato della Juve Stabia:
"Alessandro Gabrielloni in gialloblù fino al 30 giugno 2026. La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Como Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Gabrielloni. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.Nato a Jesi il 10 luglio 1994, Gabrielloni è cresciuto nel settore giovanile della Jesina, con cui ha collezionato 49 presenze e 8 reti in Serie D. Nella stagione 2013/14 si trasferisce alla Maceratese, dove disputa 30 partite e realizza 8 gol; nello stesso anno partecipa anche alla Viareggio Cup con la Rappresentativa LND (3 presenze e 1 rete). Nel 2014/15 passa al Taranto, con cui totalizza 36 presenze e 6 reti. L’anno successivo debutta tra i professionisti con il Martina Franca (7 presenze), per poi trasferirsi al Campobasso, dove chiude la stagione con 20 presenze, 8 gol e 1 assist".
