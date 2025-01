COMO, Operazione chiusa per il terzino Fresneda. Parisi...

FirenzeViola.it

Il Como sta per chiudere un altro colpo in entrata per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport si avvicina la chiusura dell’operazione Fresneda per il Como, terzino spagnolo classe 2004 in forza allo Sporting Club de Portugal. In ottica mercato il Como aveva messo nel mirino anche Parisi nello stesso ruolo. Bisognerà capire se la squadra lombarda deciderà di andare avanti anche sul terzino viola oppure la pista è ormai tramontata considerato l'arrivo di Fresneda. Operazione con lo Sporting che si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto (raggiungibile a condizioni semplici) fissato a 10 milioni.