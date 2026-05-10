Como batte Hellas Verona 1-0 al Bentegodi e fa la storia: ecco perché

Como batte Hellas Verona 1-0 al Bentegodi e fa la storia: ecco perchéFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 14:25News
di Redazione FV

Il Como non sbaglia a Verona, batte l'Hellas per 1-0 e fa la storia guadagnandosi la prima qualificazione europea della sua storia. Decide una rete di Douvikas nel secondo tempo, con gli uomini di Fabregas che salgono così a a 65 punti scavalcando momentaneamente la Roma ma soprattutto portandosi 10 punti sopra il settimo posto occupato dall'Atalanta. Comunque vadano le ultime due partite di campionato dunque, gli uomini di Fabregas il prossimo anno saranno in Europa.