COMMISSO, Spero Italiano resti. Dirigenza confermata

Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso in merito al futuro di mister Vincenzo Italiano e della dirigenza viola: "Io ho fatto sempre grandi complimenti ad Italiano, sono molto contento di lui e del lavoro che ha fatto. Per come sono abituato io, a me non piace mandare via le persone. Spero che Italiano resterà. Pradè e Burdisso? C'è intenzione di andare avanti con loro, sì".